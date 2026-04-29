Tadej Pogacar KEY

Pogacar si è imposto nella prima tappa in linea del Tour de Romandie corsa attorno a Martigny.

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Lo sloveno ha conquistato la 113a vittoria in carriera e indossato la maglia gialla di leader.

Il campione del mondo è partito all'attacco a 39km dal traguardo. Solo il francese Martinez, terzo, è riuscito a seguirlo per tutta la fuga.

Il tedesco Lipowitz e il norvegese Nordhagen si sono uniti rispettivamente nella salita e nella discesa di Ovronnaz.

Un'ascesa di 1a categoria che ha deciso la corsa e sulla quale l'ormai ex leader Godon e Schmid hanno subito alzato bandiera bianca.