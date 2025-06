Olivier Senn Keystone

Per la prima volta in una corsa ciclistica, il Tour de Suisse introdurrà un sistema GPS per monitorare in tempo reale ciclisti e veicoli, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza durante la gara.

Gli organizzatori del Tour de Suisse (15-22 giugno) puntano decisamente sulla sicurezza quest'anno, introducendo un innovativo sistema con tracciamento GPS per ciclisti e veicoli al seguito della corsa che verrà per la prima volta utilizzato in una corsa ciclistica.

Nel cuore del progetto un centro di monitoraggio presidiato da tre esperti che controlleranno in ogni istante i dati e se del caso sganceranno le misure d'emergenza adeguate.

Soddisfatto che tutte le squadre abbiano accettato il direttore di corsa Senn, conscio comunque che le cadute non si potranno mai evitare del tutto.