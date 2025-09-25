Tour de Suisse KEY

L'edizione del 2026 del Tour de Suisse durerà tre giorni in meno.

A Kigali in occasione del congresso dell’UCI, l’organizzazione internazionale di ciclismo, è stato deciso di cambiare il calendario della prossima stagione. Una scelta che ha di fatto penalizzato il Tour de Suisse, che al posto di otto giorni ne durerà solamente cinque.

Inizialmente previsto dal 14 al 21 giugno, la corsa a tappe elvetica si terrà invece dal 17 al 21 giugno. Il Tour de Suisse femminile ha invece guadagnato un giorno (da quattro a cinque) e si svolgerà in parallelo e nelle stesse date degli uomini.