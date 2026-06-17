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Ciclismo Tour de Suisse, De Vries prima leader

Swisstxt

17.6.2026 - 12:48

De Vries
De Vries
KEY

L'olandese Femke de Vries ha vinto la prima tappa del Tour de Suisse femminile a Sondrio.

SwissTXT

17.06.2026, 12:48

17.06.2026, 12:49

La 32enne ha battuto in volata la britannica Lauren Dixon ed è la prima leader dell'edizione 2026.

Sul podio è salita anche la francese Cédrine Kerbaol. La campionessa uscente Marlen Reusser ha chiuso ottava a 38 secondi dal gruppo. Meglio ha fatto Steffi Haeberlin, 6a e vincitrice del primo GPM.

La corsa si è animata dopo una cinquantina di km sulla prima salita. Nell'ascesa finale di 1,2km con pendenza media del 12,2% le fuggitive hanno difeso il margine.

Domani seconda tappa tutta ticinese con partenza da Locarno.

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