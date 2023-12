A Locarno nel 2022 KEY

Dopo aver definito il punto di partenza (Vaduz) e quello di arrivo (Villars-sur-Ollon), il Tour de Suisse ha svelato che l’edizione del 2024 passerà anche dal Ticino, in particolare in Leventina.

La quinta tappa, prevista il 13 giugno, scatterà infatti dalla Gottardo Arena di Ambrì per concludersi in salita a Carì, luogo in cui il plotone si presenterà anche per la partenza del giorno successivo.

In che direzione continuerà il percorso verrà però svelato solo nei prossimi giorni.

