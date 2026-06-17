Tadej Pogacar ha voluto mettere subito le cose in chiaro.

Lo sloveno della UAE Emirates ha regalato un numero dei suoi nella prima tappa del Tour de Suisse (144km attorno a Sondrio), andandosi a prendere la vittoria al termine di una spettacolare fuga in solitaria di 70km.

Sull'ascesa di Triangia (4,2km con pendenza media del 7,2%), il 27enne ha deciso di aumentare i giri del motore e nessuno è riuscito a contenerlo.

Per vedere il proprio nome nell'albo d'oro la maglia gialla dovrà difendere 2'22" su un indomito Richard Carapaz e 2'39" su Andrea Bagioli a cominciare dalla tappa di domani a Locarno.