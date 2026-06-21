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Ciclismo Tour de Suisse femminile, Reusser trionfa di nuovo

Swisstxt

21.6.2026 - 12:25

Marlen Reusser
Marlen Reusser
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Marlen Reusser ha vinto per la 3a volta il Tour de Suisse femminile, dopo i successi del 2023 e 2025.

SwissTXT

21.06.2026, 12:25

21.06.2026, 12:35

La 34enne ha battuto Elisa Longo Borghini nell'ultima tappa a Villars-sur-Ollon, partendo con solo 10» di vantaggio.

Il momento decisivo è arrivato a 50km dalla fine, quando la bernese ha controattaccato sul Col de la Croix staccando l'italiana.

L'elvetica si è poi imposta davanti alla francese Cédrine Kerbaol e alla polacca Kasia Niewiadoma Phinney, che la seguono sul podio finale visto il crollo dell'italiana.

La svizzera conta 39 vittorie in bacheca, di cui 11 in corse a tappe.

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