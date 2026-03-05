  1. Clienti privati
Ciclismo Il Tour de Suisse fa tappa anche a Locarno

5.3.2026 - 11:55

Locarno ospiterà la seconda tappa del Tour de Suisse 2026.
Locarno ospiterà la seconda tappa del Tour de Suisse 2026.
Sarà Locarno ad ospitare la seconda tappa del Tour de Suisse 2026, in programma giovedì 18 giugno con partenza e arrivo nella città sulle rive del Verbano.

05.03.2026, 11:55

05.03.2026, 11:58

Lo hanno annunciato gli organizzatori, i quali hanno svelato anche che la quarte frazione inizierà e terminerà ad Aarburg.

Le altre tre tappe, anche queste dei circuiti, erano invece già note: la prima sarà a Sondrio, la terza a Bad Ragaz e la quinta e ultima a Villars-sur-Ollon.

L’edizione di quest’anno della gara rossocrociata, ridotta da otto a cinque frazioni, vedrà uomini e donne gareggiare lo stesso giorno e sullo stesso percorso, una prima a livello mondiale.

