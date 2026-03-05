Locarno ospiterà la seconda tappa del Tour de Suisse 2026. IMAGO/Westend61

Sarà Locarno ad ospitare la seconda tappa del Tour de Suisse 2026, in programma giovedì 18 giugno con partenza e arrivo nella città sulle rive del Verbano.

SwissTXT Swisstxt

Lo hanno annunciato gli organizzatori, i quali hanno svelato anche che la quarte frazione inizierà e terminerà ad Aarburg.

Le altre tre tappe, anche queste dei circuiti, erano invece già note: la prima sarà a Sondrio, la terza a Bad Ragaz e la quinta e ultima a Villars-sur-Ollon.

L’edizione di quest’anno della gara rossocrociata, ridotta da otto a cinque frazioni, vedrà uomini e donne gareggiare lo stesso giorno e sullo stesso percorso, una prima a livello mondiale.