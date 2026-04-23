  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ciclismo Tour de Suisse, tappa regina conclusiva

Swisstxt

23.4.2026 - 14:46

Sulle strade romande
Sulle strade romande
Imago

È stato svelato l’intero percorso dell’89a edizione del Tour de Suisse, che si svolgerà tra il 17 e il 21 giugno e vedrà per la prima volta correre nelle stesse tappe sia gli uomini sia le donne.

SwissTXT

23.04.2026, 14:46

Detto della partenza a Sondrio, della seconda tappa di Locarno e della terza a Bad Ragaz, mancava di capire cosa avrebbero dovuto affrontare i corridori nelle ultime due frazioni della corsa.

Sabato 20 è in programma una cronometro individuale, domenica 21 la tappa regina con partenza e arrivo a Villars-sur-Ollon e il triplice passaggio sul Col de la Croix (due per le donne).

I più letti

Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto, senza filtri: «Via di casa a 17 anni, niente tiara»
Barbara D'Urso fa causa a Mediaset: ecco cosa c'è al centro della causa legale
L'intervista a «Belve» sparita: cosa è successo davvero con Federica Brignone?
«Ero a terra ubriaco, non riuscivo più ad alzarmi»: Tiziano Ferro racconta il suo momento più buio
40 anni fa il disastro di Chernobyl, Solcà: «In Ticino ancora il 40% della radioattività»

Video correlati

Hofmann: «Vogliamo portare il DNA della nazionale sul ghiaccio»

Hofmann: «Vogliamo portare il DNA della nazionale sul ghiaccio»

22.04.2026

Barcelona – Celta 1-0

Barcelona – Celta 1-0

LALIGA | 33ème journée | Saison 25/26

22.04.2026

Elche – Atlético 3-2

Elche – Atlético 3-2

LALIGA | 33ème journée | Saison 25/26

22.04.2026

Hofmann: «Vogliamo portare il DNA della nazionale sul ghiaccio»

Hofmann: «Vogliamo portare il DNA della nazionale sul ghiaccio»

Barcelona – Celta 1-0

Barcelona – Celta 1-0

Elche – Atlético 3-2

Elche – Atlético 3-2

Più video

Altre notizie

Corsa d'orientamento. A Locarno è tutto pronto per la Coppa del Mondo

Corsa d'orientamentoA Locarno è tutto pronto per la Coppa del Mondo

Basket. Il titolo nazionale resta del Nyon femminile

BasketIl titolo nazionale resta del Nyon femminile

Basket. SAM ancora ko, gli Starwings vincono anche gara-2

BasketSAM ancora ko, gli Starwings vincono anche gara-2