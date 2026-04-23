Sulle strade romande Imago

È stato svelato l’intero percorso dell’89a edizione del Tour de Suisse, che si svolgerà tra il 17 e il 21 giugno e vedrà per la prima volta correre nelle stesse tappe sia gli uomini sia le donne.

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Detto della partenza a Sondrio, della seconda tappa di Locarno e della terza a Bad Ragaz, mancava di capire cosa avrebbero dovuto affrontare i corridori nelle ultime due frazioni della corsa.

Sabato 20 è in programma una cronometro individuale, domenica 21 la tappa regina con partenza e arrivo a Villars-sur-Ollon e il triplice passaggio sul Col de la Croix (due per le donne).