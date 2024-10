Dominio neozelandese in America's Cup KEY

s Cup in corso a Barcellona.

Swisstxt

Vela: Team New Zealand si è portato sul 4-0 nella finale di America’. La quarta regata, recuperata oggi dopo il rinvio di ieri a causa dell’assenza di vento, ha sorriso ai neozelandesi, migliori di Ineos Britannia soprattutto in uscita dalle virate. I Kiwi campioni in carica avranno l’opportunità mercoledì, quando sono in programma la quinta e la sesta regata, di allungare ulteriormente.

Swisstxt