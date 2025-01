Viktorija Golubic si è imposta sulla brasiliana Pigossi e ora è attesa dall’americana Vickery. KEYSTONE

Rebeka Masarova (WTA 144) e Viktorija Golubic (90) hanno superato il secondo turno di qualificazione agli Australian Open.

SwissTXT Swisstxt

La prima ha sconfitto 6-4 7-6 la slovacca Schmiedlova (114 e al prossimo incontro giocherà contro l’ucraina Singur (139).

Vita più facile per Golubic che si è imposta con un doppio 6-2 sulla brasiliana Pigossi (165) e ora è attesa dall’americana Vickery (208).

Avanza anche Jil Teichmann, che si è sbarazzata della britannica Jones in tre set. In campo maschile Jérôme Kym è invece stato superato dal francese Chidekh per 6-7 (0/7) 6-3 6-2.