Stan Wawrinka, 20 anni festeggiò a Napoli il suo passaggio nella top 100 del tennis mondiale. KEYSTONE

A Napoli per un torneo, Stan Wawrinka riflette sulla sua carriera e sottolinea l'importanza della trasparenza nel tennis, soprattutto in relazione ai recenti casi di doping.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Stan Wawrinka è impegnato nel torneo challenger 125 di Napoli, dove 20 anni, battendo Fognini, entrò per la prima volta nella top 100.

Il vodese attende di sfidare Borna Coric agli ottavi.

Sulla questione doping, il veterano chiede al tennis «trasparenza totale».

Il periodo dei Big Four è secondo lui «difficilmente ripetibile», per la quasi ventennale costanza dei suoi attori principali. Mostra di più

Stan Wawrinka, ex numero 3 del mondo, si trova a Napoli per partecipare a un torneo e celebrare il suo 40° compleanno. Ma non solo.

Con una carriera ventennale alle spalle, come riportato da «HuffPost Italia», il vodese riflette sullo stato attuale del tennis, gettando uno sguardo al periodo d'oro dei Big Four.

A Napoli ha ricevuto un premio per la sua partecipazione alla Napoli Cup di 20 anni fa, dove raggiunse la semifinale. Ora si prepara a sfidare Borna Coric nel Challenger 125.

Ai sedicesimi Stan ha battuto Gojo, un avversario di 13 anni più giovane, e si dice entusiasta dell'accoglienza ricevuta in Italia. Ricorda con affetto il suo primo torneo nella città del Vesuvio, dove superò Fabio Fognini e fece il suo ingresso nei top 100.

Il tennis deve ricostruirsi l'immagine

Interpellato anche dal «Corriere dello Sport» sul caso Jannik Sinner, senza entrare nei dettagli, ha detto: «Se guardiamo l’ultimo anno, due numeri 1 sono risultati positivi e noi giocatori l’abbiamo saputo soltanto diversi mesi dopo. Quello che chiediamo è trasparenza totale».

Il suo auspicio è quello di un tennis più costruttivo. «Spero che le cose migliorino e che il tennis possa andare avanti in modo diverso».

Più di mese fa, sul suo profilo X, aveva espresso la sua opinione sui casi di doping in maniera succinta, com'è suo fare: «Non credo più nello sport pulito...».

I don’t believe in a clean sport anymore … — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) February 15, 2025

Uno sport che, secondo lui, ha bisogno di ricostruire la propria immagine dopo anni di controversie.

Big Four? «Costanza difficilmente ripetibile»

Riflettendo sulla sua carriera e sull'era dei Big Four, Wawrinka riconosce l'unicità e la costanza di Federer, Nadal, Murray e Djokovic.

«La costanza che hanno avuto per vent’anni è qualcosa di difficilmente ripetibile».

L'11 settembre 2016 Stan Wawrinka batte Novak Djokovic in finale agli US Open. KEYSTONE

«Il vero tennis lo si vede ovunque»

Alle dichiarazioni di Agassi, secondo il quale il vero tennis oggi si vive nei tornei Challenger, lui, figlio di contadini, ha una visione più ampia: «Credo che il vero tennis sia a ogni livello. Arrivando qui a Napoli ho visto gente giocare nei circoli ed è così ovunque».

Nonostante l'elevato livello tecnico dei giocatori attuali come Sinner e Alcaraz, colui che in carriera ha vinto tre tornei del Grande Slam, continua a giocare.

A 40 anni, dopo 20 di onoratissima carriera, Stanimal non ha voglia di smettere, si diverte ancora. Con Djokovic, è l'unico superstite di un'era forse irripetibile, durante la quale è stato l'unico a mettere in discussione lo strapotere dei BigFour.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.