A Berlino si rivede in campo anche Federer: l'iconico rovescio è sempre lo stesso

Alcuni dei migliori giocatori del mondo, del passato e del presente, sono arrivati a Berlino, in vista dell'inizio della Laver Cup 2024, di venerdì. In campo si è rivisto anche Roger Federer.

Roger Federer ha dichiarato mercoledì che rimanere coinvolto nel tennis durante il ritiro lo ha aiutato a non sentirsi «un alieno» in vista della Laver Cup di questo fine settimana a Berlino.

Poi lo si è visto in campo, ha sparar palline come se il tempo non fosse passato. Un ritorno a sorpresa?

Spiace però deludere tutti i suoi ammiratori e gli amanti del tennis. Il Maestro ha solo diretto la presentazione della nuova racchetta prodotta dalla Wilson, la «Federer 01».

Scambi, immortalati dalle telecamere, che dimostrano come a due anni dal suo ritiro, il basilese dimostra ancora di aver il solito tocco e l'iconico rovescio a una mano che ne ha contraddistinto tutta la carriera.

Giova ricordare che Roger Federer è uno dei membri fondatori di questa competizione a squadre, tanto da sceglierla come palcoscenico per il suo ultimo match, giocato a Londra nel 2022, in coppia con l'amico Rafael Nadal.

Roger Federer se prépare pour être remplaçant à la Laver Cup, à Berlin. Non, il participait à un événement Wilson pour présenter la raquette RF 01.

Toujours aussi facile le Roger.



Toujours aussi facile le Roger.#RogerFederer | #LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/OBGiUBYRWj — Tennis Legend (@TennisLegende) September 18, 2024

«La Laver Cup bisogna viverla per apprezzarla appieno»

Questa volta sarà presente solo come spettatore. «Quasi ti manca quando è già finita, perché sono solo tre giorni, ad alta intensità, e vedi ovviamente i più grandi giocatori del mondo giocare uno contro l'altro», ha detto durante la conferenza stampa di mercoledì parlando dell'imminente torneo.

«Penso che vederli interagire tra loro in panchina sia qualcosa che non si ha la possibilità di vedere molto spesso, soprattutto se provengono da paesi diversi».

L'ex tennista ha aggiunto che le squadre sono ben assortite e che bisogna «vivere la Laver Cup per farsi un'idea precisa di cosa si tratta».

Team Europe alla caccia del trofeo, il quinto della storia

L'edizione di quest'anno sarà incentrata su un Team Europe in piena forma che cercherà di riprendersi il trofeo. Gli europei hanno vinto ognuna delle prime quattro edizioni della Laver Cup, ma da allora ne hanno perse due di fila.

In campo per l'Europa ci saranno: Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Casper Ruud, Grigor Dimitrov e Stefanos Tsitsipas.

La squadra del resto del Mondo sarà invece composta da Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Ben Shelton, Alejandro Tabilo, Francisco Cerundolo e Thanasi Kokkinakis.

Björn Borg del Team Europe e John McEnroe del Team World hanno capitanato le rispettive squadre dall'edizione inaugurale nel 2017 e saranno nuovamente in panchina a Berlino.