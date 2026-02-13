Mai due wild card si erano sfidate così avanti in uno Slam e l'ottavo di finale fra Arthur Fery (ATP 114) e Grigor Dimitrov (146) ha premiato il primo.

Mai due wild card si erano sfidate così avanti in uno Slam e l'ottavo di finale fra Arthur Fery (ATP 114) e Grigor Dimitrov (146) ha premiato il primo. Il britannico ha fatto sua un'equilibrata maratona di quattro ore.

Ai quarti il padrone di casa se la vedrà con Flavio Cobolli (10), che ha estromesso in tre set l'australiano Alex De Minaur (6).