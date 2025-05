Ci sarà! KEY

Come lo scorso anno, pure in questa edizione il Geneva Open, torneo al via il 17 maggio, potrà contare sulla partecipazione di Novak Djokovic (ATP 6).

Swisstxt

Il serbo, eliminato in semifinale da Tomas Machac nel 2024, ha infatti risposto positivamente alla chiamata degli organizzatori e sfrutterà i campi del Parc des Eaux-Vives per prepararsi al meglio in vista del Roland Garros, al via la settimana successiva. Nole è il terzo giocatore della top ten inserito nel tabellone principale dopo Taylor Fritz (4) e Casper Ruud (7). Sulla terra rossa nel nuovo anno non ha però ancora vinto una volta.