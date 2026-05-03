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Tennis A Madrid non c'è storia, trionfa ancora Sinner

Swisstxt

3.5.2026 - 18:46

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Jannik Sinner (ATP 1) ha conquistato il Masters 1000 di Madrid battendo in finale Alexander Zverev (3) per 6-1 6-2 in meno di un'ora.

SwissTXT

03.05.2026, 18:46

03.05.2026, 18:53

L'italiano è il primo giocatore nella storia a vincere 5 tornei consecutivi di questa caratura.

L'altoatesino ha dominato la finale senza lasciare scampo al tedesco, partendo forte con un fulmineo 5-0 che ha impedito a Zverev di entrare in partita.

Anche nel secondo set il numero uno al mondo ha trovato due break chiudendo l'incontro al primo match point.

A Roma Sinner sarà a caccia dell'ultimo torneo che gli manca per completare il Grande Slam dei Masters.

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