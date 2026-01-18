A Melbourne è ancora Roger Federer a dare spettacolo in campo, ecco come

Roger Federer, un tocco da vero Maestro Agli Australian Open, l'ex numero 1 strappa ancora grandi applausi in coppia con Barty 18.01.2026

Sabato, alla vigilia del primo turno del main draw degli Australian Open, lo spettacolo della cerimonia di apertura è stato affidato a Andrè Agassi, Pat Rafter, Lleyton Hewitt e soprattutto Roger Federer.

Roger Federer ha emozionato il pubblico della Rod Laver Arena tornando a Melbourne e ricordando i grandi momenti della sua carriera.

Il torneo è iniziato domenica, con Jannik Sinner chiamato a difendere il titolo contro i rivali, su tutti Carlos Alcaraz. Mostra di più

Roger Federer, Andre Agassi, Lleyton Hewitt, Patrick Rafter e Ashleigh Barty hanno dato spettacolo sabato sera agli Australian Open, dove hanno condiviso risate durante una divertente esibizione di doppio durante la cerimonia di apertura.

Sotto le luci della Rod Laver Arena, il pubblico si è zittito quando i quattro membri del Club ATP n. 1 sono usciti insieme e poi si è rialzato quando Rod Laver è arrivato per condurre il lancio della moneta.

Federer, sei volte campione dell'AO, ha subito creato l'atmosfera giusta per la serata quando ha preso il microfono e ha salutato il pubblico come se non se ne fosse mai andato: «Mi siete mancati ed è fantastico essere tornato. È proprio come l'avevamo lasciata, tanti ricordi ed è bello rituffarsi in tutto questo».

«È stato bellissimo», ha dichiarato il basilese dopo la partita. «Non potrei essere più felice. Tornare a Melbourne con i miei amici, le leggende, i rivali, è sempre emozionante. Sono un grande appassionato della storia di questo sport: questo è un momento bellissimo per il tennis e ovviamente non vedo l'ora che inizi l'Australian Open».

Ricordiamo che se il basilese ha trionfato sei volte a Melbourne, Agassi ha vinto in quattro occasioni, mentre Hewitt ha raggiunto la finale nel 2005. Il miglior risultato dell'altro australiano, Rafter, risale al 2001, quando arrivò in semifinale.

Federer 🤗 Djokovic



What a great day to have eyes 🥹 pic.twitter.com/8Wf7t9IRr8 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2026

L'Australian Open, che è iniziato oggi, domenica, saluta il campione in carica Jannik Sinner. Riporterà a casa il titolo o Carlos Alcaraz glielo impedirà?