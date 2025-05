Jannik Sinner si prepara al suo debutto agli Internazionali di Tennis a Roma dopo lo stop forzato di tre mesi. KEYSTONE

Durante gli Internazionali di Tennis a Roma, Jannik Sinner ha chiarito la sua situazione sentimentale: «In questo momento non sono fidanzato», ha affermato in conferenza stampa. Il tennista sembra essere più concentrato sul suo debutto di sabato, dopo lo stop forzato di tre mesi: «Non ho paura di andare in campo, sono solo felice di essere qui», ha detto.

Dopo le anticipazioni di «Chi», che lo aveva pizzicato a Monte Carlo in compagnia di Lara Leito, la domanda sulla bocca di tutti era una: è fidanzato?

In conferenza stampa, il tennista ha chiarito: «Non ho una relazione». Questo ha sollevato curiosità riguardo a Lara Leito, con cui era stato visto in atteggiamenti affettuosi, come anticipato da «Chi».

«Non sono cambiato – ha dichiarato l'altoatesino –. Sono sempre la stessa persona, un ragazzo di 23 anni molto semplice. Sono bravo a giocare a tennis, ma non cambio il mondo. Ora però mi sento sicuramente più libero».

Dopo una sospensione di tre mesi per un caso di doping, lo sportivo si prepara a tornare in campo, con l'obiettivo di testare il suo livello in vista di Parigi.

«Non ho paura di andare in campo, sono solo felice di essere qui – ha aggiunto –. L'obiettivo è Parigi, qui voglio capire il mio livello, ho basse aspettative. Non sono qui per battere chiunque, ma per provare a passare il primo turno».

Durante il periodo di stop, Sinner ha trovato supporto negli amici: «Sono loro che ti danno la forza di sorridere e andare avanti». Ha accennato a eventi personali di cui preferisce non parlare, probabilmente riferendosi alla sua vita sentimentale.

Alla domanda su un possibile fidanzamento con Lara Leito, dopo la fine della relazione con Anna Kalinskaya, ha risposto: «Sono rimasto molto sorpreso di vedere certe foto in giro, in questo momento non sono fidanzato».

Giova ricordare che il settimanale «Chi» lo ha paparazzato a Monte Carlo in dolce compagnia di Leito. I due sono stati visti insieme al ristorante del circolo e successivamente in auto verso il centro città, dove era scattato un bacio.

Leito, modella russa di 31 anni, è nota per frequentare eventi esclusivi nel Principato e nella Costa Azzurra.

E resta da vedere se apparirà anche a Roma.

