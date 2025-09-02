Karolina Muchova ha dovuto trattenere le lacrime durante il suo match di secondo turno dopo aver scoperto il suo ex fidanzato sugli spalti. X/Instablog9ja

Karolina Muchova finora non ha superato solo i suoi avversari a New York, ma anche uno spiacevole incontro con il suo ex compagno durante il torneo.

Redazione blue Sport Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Karolina Muchova ha raggiunto i quarti di finale degli US Open e mercoledì dovrà affrontare Naomi Osaka.

Durante il torneo ha dovuto affrontare uno spiacevole incidente: il suo ex fidanzato si è presentato senza preavviso durante una partita disturbandola emotivamente.

Nonostante la tensione, la Muchova ha dato prova di forza mentale. Mostra di più

Karolina Muchova, della Repubblica Ceca, sta facendo molto bene agli US Open.

La 29enne è passata ai quarti di finale del Grande Slam di New York dopo aver battuto l'ucraina Marta Kostyuk per 6-3, 6-7 (0-7), 6-3. Mercoledì affronterà la giapponese Naomi Osaka.

Dopo aver raggiunto le semifinali negli ultimi due anni, la numero 13 del mondo è sulla buona strada per ottenere un risultato di rilievo anche nell'edizione di quest'anno.

La tennista ha dovuto però anche fare i conti con un ospite inatteso sugli spalti durante il torneo: al secondo turno, contro la rumena Sorana Cirstea, ha scoperto che c'era il suo ex fidanzato di fronte alla panchina delle giocatrici, come riporta il portale «tennisnet».

«Questo mi ha un po' spaventata»

La Muchova è effettivamente scoppiata in lacrime all'inizio della partita e si è scusata con la sua avversaria per aver ritardato il gioco.

E ciò, inizialmente, anche anche avuto delle conseguenze sportive: si è infatti trovata rapidamente in svantaggio per 1:4 prima di riuscire a reagire e vincere il primo set al tie-break.

Tennis Player Karolina Muchova broke down in tears after spotting her ex-boyfriend in the crowd during a match pic.twitter.com/MNkyqayPRg — Instablog9ja (@instablog9ja) September 2, 2025

Dopo la partita, ha dichiarato a un giornalista ceco: «Non ha nulla a che fare con il tennis, quindi non mi piace parlarne. Ma il mio ex fidanzato era seduto proprio accanto al mio box. Gli piace presentarsi in posti dove non dovrebbe essere e dove sono io. Questo mi ha un po' spaventata».

La ragazza di Olomouc ha quindi chiesto al suo ex compagno di lasciare gli spalti: «All'inizio non voleva, ma poi se n'è andato. Per me è stato difficile concentrarmi sul tennis in quel momento».

A febbraio, Emma Raducanu è stata vittima di uno stalker durante il torneo WTA di Dubai. L'avversaria della Raducanu, all'epoca al secondo turno, era proprio... Karolina Muchova.