Per il vodese non sarà facile
Wawrinka
Stan Wawrinka (ATP 110) non è stato particolarmente fortunato nel sorteggio del tabellone del torneo di Wimbledon.
Il vodese, presente a Londra con una wild card, affronterà infatti al primo turno l'italiano Matteo Berrettini (49).
È andata invece meglio alle tre rappresentanti rossocrociate, a partire da Belinda Bencic (WTA 12), la quale se la vedrà con la 17enne wild card britannica Mika Stojsavljevic (276).
Viktorija Golubic (64) sarà invece opposta alla qualificata bielorussa Iryna Shymanovich (216), mentre il cammino di Simona Waltert (88) inizierà con la colombiana Camila Osorio (69).