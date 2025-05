Alcaraz KEY

Carlos Alcaraz (ATP 2) ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale del Roland Garros battendo in quattro set Damir Dzumhur (69).

Swisstxt

Dopo due frazioni vinte agevolmente, lo spagnolo ha subito il ritorno del bosniaco, imponendosi comunque per 6-1 6-3 4-6 6-4. Dopo un inizio in salita, Lorenzo Musetti (7) ha alzato il suo livello per piegare l’argentino Mariano Navone (97), sconfitto 4-6 6-4 6-3 6-2. Ha invece faticato decisamente di più Holger Rune (10), che ha dovuto rimontare due volte il beniamino di casa Quentin Halys (52), superato dopo 3h20’ per 4-6 6-2 5-7 7-5 6-2.