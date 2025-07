Alcaraz-Fritz KEY

Carlos Alcaraz (ATP 2) ha fatto sua la semifinale contro Taylor Fritz (5) per approdare per la terza volta consecutiva alla finale di Wimbledon.

Swisstxt

Andrà a caccia di un sesto titolo in un torneo del Grande Slam in altrettanti ultimi atti disputati.

Lo spagnolo si è imposto per 6-4 5-7 6-3 7-6 (8/6) sullo statunitense, che per la prima volta è riuscito a strappargli un set ma non ha potuto evitare il terzo ko su tre scontri diretti.

La finale maschile di Wimbledon avrà luogo domenica 13 luglio.