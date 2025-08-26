  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

US Open Carlos Alcaraz avanza battendo senza problemi Reilly Opelka

Swisstxt

26.8.2025 - 09:01

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
Keystone

Carlos Alcaraz (2) ha superato Reilly Opelka (67) al primo turno degli US Open con il risultato di 6-4 7-5 6-4 e senza concedere neanche un break.

SwissTXT

26.08.2025, 09:01

26.08.2025, 09:03

È durato poco più di due ore il ritorno di Venus Williams (WTA 602) in un torneo del Grande Slam. La 45enne ha comunque ben figurato contro Karolina Muchova (13), ma è stata sconfitta per 6-3 2-6 6-1.

Nella notte non ci sono state grosse sorprese, con tutti i top 10 che si sono guadagnati il passaggio del turno.

A Draper (5) e Khachanov (9) sono serviti 4 set, mentre ad Andreeva (5) e Rybakina (10) ne sono bastati due.

I più letti

Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Siete stati punti dalle zanzare più spesso di altri? Ecco perché
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral
Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»

Altre notizie

Agli US Open. Medvedev perde le staffe e si scontra con l'arbitro, ecco perché e il video

Agli US OpenMedvedev perde le staffe e si scontra con l'arbitro, ecco perché e il video

US Open. Keys fuori al 1o turno

US OpenKeys fuori al 1o turno

US Open. Medvedev eliminato al primo turno da Bonzi, avanza Djokovic

US OpenMedvedev eliminato al primo turno da Bonzi, avanza Djokovic