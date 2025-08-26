Carlos Alcaraz Keystone

Carlos Alcaraz (2) ha superato Reilly Opelka (67) al primo turno degli US Open con il risultato di 6-4 7-5 6-4 e senza concedere neanche un break.

È durato poco più di due ore il ritorno di Venus Williams (WTA 602) in un torneo del Grande Slam. La 45enne ha comunque ben figurato contro Karolina Muchova (13), ma è stata sconfitta per 6-3 2-6 6-1.

Nella notte non ci sono state grosse sorprese, con tutti i top 10 che si sono guadagnati il passaggio del turno.

A Draper (5) e Khachanov (9) sono serviti 4 set, mentre ad Andreeva (5) e Rybakina (10) ne sono bastati due.