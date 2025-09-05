  1. Clienti privati
Tennis Alcaraz batte Djokovic in 1/2

Swisstxt

6.9.2025 - 00:09

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
KEY

Carlos Alcaraz (ATP 2) potrà andare a caccia del suo sesto Slam in carriera, nonché il secondo in questo 2025.

SwissTXT

06.09.2025, 00:09

Nel big match contro Novak Djokovic (7), valido per la prima semifinale degli US Open, lo spagnolo ha fatto prevalere la sua migliore forma fisica per battere il serbo, imponendosi con il risultato di 6-4 7-6 (7/4) 6-2. Il murciano è partito subito con il piede sull'acceleratore e, seconda frazione a parte, non ha dovuto faticare più di quel tanto per conquistare la sua terza finale Slam in questa stagione, che potrebbe regalare un'altra sfida con Jannik Sinner.

