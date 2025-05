Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha privato del successo l'idolo di casa Jannik Sinner (1) con il punteggio di 7-6 (7/5) 6-1. KEYSTONE

Per la prima volta in carriera Carlos Alcaraz (ATP 3) ha conquistato il torneo di Roma.

SwissTXT Swisstxt

Lo spagnolo ha privato del successo l'idolo di casa Jannik Sinner (1) con il punteggio di 7-6 (7/5) 6-1.

La partita non ha tradito le aspettative in un primo set equilibratissimo, in cui entrambi hanno sempre mantenuto il servizio, pur se l'iberico si è ritrovato con tre palle break. Un indizio, questo, per la seconda frazione, che il 22enne ha fatto sua portandosi dapprima rapidamente sul 4-0.

Con il 19esimo titolo Alcaraz raggiunge proprio Sinner, che può guardare ottimista al futuro dopo il rientro.