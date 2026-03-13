Carlos Alcaraz (ATP 1) continua la sua marcia a Indian Wells.
Lo spagnolo, ancora imbattuto nel 2026 grazie al suo 16o successo consecutivo, ha staccato il biglietto per le semifinali del Masters 1000 superando il britannico Cameron Norrie (29) per 6-3 6-4 in 1h33'.
Al penultimo atto del torneo americano il 22enne iberico se la vedrà con Daniil Medvedev (11), capace di superare il campione uscente Jack Draper (14) con il punteggio di 6-1 7-5.
Il 24enne britannico, rientrato due settimane fa dopo un lungo stop per infortunio, aveva eliminato agli ottavi Novak Djokovic (3).