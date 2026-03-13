  1. Clienti privati
Masters 1000 Alcaraz e Medvedev in semifinale a Indian Wells

Swisstxt

13.3.2026 - 09:08

Alcaraz
Alcaraz
KEY

Carlos Alcaraz (ATP 1) continua la sua marcia a Indian Wells.

SwissTXT

13.03.2026, 09:08

13.03.2026, 09:22

Lo spagnolo, ancora imbattuto nel 2026 grazie al suo 16o successo consecutivo, ha staccato il biglietto per le semifinali del Masters 1000 superando il britannico Cameron Norrie (29) per 6-3 6-4 in 1h33'.

Al penultimo atto del torneo americano il 22enne iberico se la vedrà con Daniil Medvedev (11), capace di superare il campione uscente Jack Draper (14) con il punteggio di 6-1 7-5.

Il 24enne britannico, rientrato due settimane fa dopo un lungo stop per infortunio, aveva eliminato agli ottavi Novak Djokovic (3).

