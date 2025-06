Carlos Alcaraz KEY

Carlos Alcaraz (ATP 2) ha vissuto un quarto di finale decisamente tranquillo al Roland Garros.

Swisstxt

Reduce dalle fatiche del match con Ben Shelton (13), il campione in carica ha trovato poca resistenza in Tommy Paul (12) e lo ha battuto per 6-0 6-1 6-4 in 1h35'.

Il murciano ora incrocerà la racchetta per la settima volta in carriera (5 vittorie a 1) con Lorenzo Musetti (8), che ha dovuto faticare un po’ di più per avere ragione dell’altro statunitense Frances Tiafoe (15). Dotato di un gioco estroso ed elegante, l’italiano si è imposto per 6-2 4-6 7-5 6-2 in quasi tre ore di gioco.