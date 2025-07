Carlos Alcaraz Keystone

Carlos Alcaraz (ATP 2) ha strappato il biglietto per i quarti di finale di Wimbledon grazie alla vittoria in rimonta su Andrey Rublev (14).

Swisstxt

Lo spagnolo si è infatti imposto con il risultato di 6-7 (5/7) 6-3 6-4 6-4 sfruttando i numerosi errori del russo, spesso arrivati in momenti delicati della sfida. Il 22enne al prossimo turno sfiderà Cameron Norrie (61).

Successo anche per Aryna Sabalenka (WTA 1), che ha avuto la meglio di Elise Mertens (23) per 6-4 7-6 (7/4) in 1h36'. Ai quarti di finale la bielorussa se la vedrà con la sorprendente tedesca Laura Siegemund (104).