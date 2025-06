«Alcaraz e Sinner mostrano un tennis di un altro pianeta»

Si è affermato come il re della terra battuta di Parigi dopo un incredibile recupero in finale. sda

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner scrivono la storia del tennis. Nella finale più lunga di sempre a Parigi, lo spagnolo è ancora una volta incoronato re della terra battuta.

In una memorabile finale al Roland Garros, Carlos Alcaraz batte l'italiano Jannik Sinner, numero uno del mondo. Il match conclusivo è andato al quinto set ed è durato 5:29 ore, un record. Ecco cosa scrive la stampa internazionale dopo l'ultimo trionfo dello spagnolo nella capitale francese:

Svizzera 🇨🇭

«Blick»: «Alcaraz fa il colpo grosso a Parigi, tirando fuori la testa dal cappio in una memorabile finale del Roland Garros. Difende il titolo con un trionfo in cinque set su Jannik Sinner - e in questo fine settimana fa sprofondare l'Italia ancora più nella tristezza».

«Tages-Anzeiger»: Spagnolo eroico. (...) In un'epica finale parigina, Carlos Alcaraz ha sconfitto Jannik Sinner in cinque set - dopo aver annullato tre match point. I due hanno mostrato un tennis di un altro pianeta».

«RSI»: «Il Roland Garros è ancora il regno di Carlos Alcaraz (ATP 2). Battendo, con un’epica rimonta, 4-6 6-7 (4/7) 6-4 7-6 (7/3) 7-6 (10/2) il numero 1 al mondo Jannik Sinner, al quale ha cancellato tre match point nel quarto set, lo spagnolo ha difeso con successo il titolo conquistato l’anno scorso. E grazie all’ottava vittoria in 12 scontri diretti con l’italiano Alcaraz è salito a quota cinque trionfi nei tornei del Grande Slam, mantenendo pure la sua imbattibilità nelle finali disputate nei Major. Imbattibilità che Sinner, arrivato all’ultimo atto di quest’anno senza aver concesso alcun set agli avversari, ha invece perso proprio oggi».

«Le Matin»: «Domenica a Parigi lo spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto in cinque set contro l'italiano Jannik Sinner, al termine di una partita durata cinque ore e 29 minuti. Un record».

Spagna 🇪🇸

«El Mundo»: «Alcaraz si inventa una rimonta incredibile e vince per la seconda volta il Roland Garros, oggi contro Sinner, in una delle più belle partite della storia».

«Sport»: «Alcaraz compie un miracolo sportivo e vince il suo quinto torneo del Grande Slam. Non si è mai visto nulla di simile nella storia del tennis».

«El País»: «Alcaraz vince il Roland Garros contro Sinner dopo un'incredibile rimonta dello spagnolo nella finale più lunga della storia a Parigi».

«As»: «Alcaraz, campione monumentale. (...) Contrariamente alle sensazioni del resto del torneo, che indicavano Jannik Sinner come il favorito, (...) Carlos Alcaraz ha mostrato una determinazione sorprendente che lo mette alla pari dei più grandi tennisti di sempre. Ha rimontato un deficit di due set e combattuto tre match point nella quarta frazione per poi bissare il titolo dellos corso anno in un duello memorabile e meraviglioso, uno dei migliori di tutti i tempi».

«Mundo deportivo»: «(Alcaraz) Ha giocato una di quelle partite che saranno ricordate per sempre, una delle migliori della storia di questo sport. Un classico drammatico con un risultato degno di un supereroe».

Francia 🇫🇷

«Le Parisien»: «Eroico, Carlos Alcaraz respinge tre match point e trasforma la finale contro Jannik Sinner».

«Le Figaro»: «Autore di un'incredibile rimonta, Alcaraz conserva la sua corona parigina. L'incontro al vertice tra il n. 2 e il n. 1 del mondo, che tutti speravano, è stato un po' teso all'inizio, ma poi intenso, magnifico, sublime, completamente folle».

«Libération»: «Questa finale di proporzioni omeriche, la più lunga nella storia del Roland Garros, non poteva andare diversamente. Aveva il sapore di un dolce dessert. È stata la ciliegina sulla torta di una settimana parigina che non poteva che finire così».

«L'Équipe»: «Carlos Alcaraz, che era sotto di due set a zero contro il numero 1 del mondo e nel quarto set è stato messo alle strette da tre match point, ha vinto una finale straordinariamente emozionante al Roland Garros. (...) Una battaglia irreale di 5 ore e 29 minuti che è diventata la finale più lunga nella storia del Grande Slam parigino».

Italia 🇮🇹

«Gazzetta dello Sport»: «Che dolore. Jannik Sinner sogna e fa sognare, sfiora il primo Roland Garros della carriera e poi cede al quinto set dopo una partita epica, l'ennesima, vinta al super tie break del quinto set da Carlos Alcaraz in 5 ore e 29 minuti, la finale del torneo parigino più lunga dell'Era Open. Un match disperato e disperante, un vero miracolo di classe e volontà dello spagnolo che passa in rimonta 4-6 6-7 (4) 6-4 7-6(3) 7-6 (2). Un dramma sportivo per il numero 1 al mondo che ha avuto tre match point nel quarto set e ha servito per il torneo prima di essere risucchiato dall'energia di Alcaraz, che mai aveva vinto da due set sotto in uno Slam e invece conferma il titolo dello scorso anno allungando a quota 5 contro i tre di Jannik, che sposta ora le ambizioni sull'erba di Wimbledon, dove lo spagnolo è campione in carica».

«Corriere dello Sport»: «Un'amarezza infinita per l'esito di una finale epica, il miglior spot per il tennis. Jannik Sinner perde l'ultimo atto del Roland Garros e lascia sul rosso del Philippe-Chatrier una vagonata di rimpianti. Esulta Carlos Alcaraz che alza al cielo di Parigi per il secondo anno di fila il trofeo dello Slam francese. La finale di Parigi è una gioia per gli occhi: cinque set tiratissimi, cinque ore e mezzo di grandissimi colpi e spettacolo puro e adrenalinico nonostante un pubblico, quello di oggi, tutt'altro che sportivo».

Gran Bretagna 🇬🇧

«The Telegraph»: «Carlos Alcaraz ottiene una delle vittorie più incredibili della storia del tennis. Dopo essere stato in svantaggio di due set contro Jannik Sinner, combatte e annulla tre match point (...). La storia di questa partita potrebbe riempire un intero libro. Ma alla fine, lo spagnolo ha raggiunto un livello che nessun altro giocatore avrebbe potuto eguagliare».

«The Guardian»: «Carlos Alcaraz annulla tre match point per battere Sinner in un'epica finale degli Open di Francia».