Australian Open Alcaraz e Zverev strappano un biglietto per la semifinale

Swisstxt

27.1.2026 - 12:56

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
Keystone

Carlos Alcaraz (ATP 1) ha travolto Alex de Minaur (6) e ha così strappato il biglietto per la sua prima semifinale agli Australian Open.

SwissTXT

27.01.2026, 12:56

27.01.2026, 13:05

Lo spagnolo si è infatti imposto con il risultato di 7-5 6-2 6-1 in 2h17' ed è ora a due sole vittorie dal diventare il più giovane a conquistare il Career Grand Slam.

Sulla strada del numero uno al mondo ci sarà Alexander Zverev (3), che nella notte ha superato la giovane promessa statunitense Learner Tien (29) per 6-3 6-7 (5/7) 6-1 7-6 (7/3).

Il tedesco si è imposto in particolare grazie ad un'ottima prova al servizio.

