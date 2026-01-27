Carlos Alcaraz Keystone

Carlos Alcaraz (ATP 1) ha travolto Alex de Minaur (6) e ha così strappato il biglietto per la sua prima semifinale agli Australian Open.

SwissTXT Swisstxt

Lo spagnolo si è infatti imposto con il risultato di 7-5 6-2 6-1 in 2h17' ed è ora a due sole vittorie dal diventare il più giovane a conquistare il Career Grand Slam.

Sulla strada del numero uno al mondo ci sarà Alexander Zverev (3), che nella notte ha superato la giovane promessa statunitense Learner Tien (29) per 6-3 6-7 (5/7) 6-1 7-6 (7/3).

Il tedesco si è imposto in particolare grazie ad un'ottima prova al servizio.