  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Alcaraz fuori a Miami

Swisstxt

22.3.2026 - 22:38

A gambe all'aria
A gambe all'aria
KEY

Vincitore del Masters 1000 di Miami nel 2022, Carlos Alcaraz (ATP 1) è stato sorprendentemente battuto per 6-3 5-7 6-3 da Sebastian Korda (36) nei sedicesimi e non potrà andare a caccia del suo secondo titolo.

SwissTXT

22.03.2026, 22:38

22.03.2026, 22:55

In difficoltà nel gestire il servizio del suo avversario (dodici ace), il 22enne ha rischiato l’eliminazione già nel secondo set, ma una volta sotto 5-3 ha infilato 4 game consecutivi. Korda non ha perso il filo del discorso nella decisiva frazione, facendo la differenza con un break nel 7o gioco. In campo femminile è stata eliminata l'italiana Jasmine Paolini. 331-4

I più letti

Miley Cyrus torna sul set? «Sono molto interessata»
I Moretti avrebbero ricevuto 1,5 milioni da Stato e assicurazioni. Ecco cosa emerge dall'indagine

Video correlati

Real Madrid – Atlético 3-2

Real Madrid – Atlético 3-2

LALIGA | 29ème journée | Saison 25/26

22.03.2026

Lucerna – Lausanne-Sport 4:0

Lucerna – Lausanne-Sport 4:0

Super League | 31° turno | stagione 25/26

22.03.2026

YB – Lugano 1:1

YB – Lugano 1:1

Super League | 31° turno | stagione 25/26

22.03.2026

Real Madrid – Atlético 3-2

Real Madrid – Atlético 3-2

Lucerna – Lausanne-Sport 4:0

Lucerna – Lausanne-Sport 4:0

YB – Lugano 1:1

YB – Lugano 1:1

Più video

Altre notizie

Tennis. Bencic vola agli ottavi a Miami

TennisBencic vola agli ottavi a Miami

Tennis. Bencic vince al debutto del WTA 1000 a Miami

TennisBencic vince al debutto del WTA 1000 a Miami

Tennis. Iga Swiatek subito out a sorpresa al WTA 1000 di Miami

TennisIga Swiatek subito out a sorpresa al WTA 1000 di Miami