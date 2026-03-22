Vincitore del Masters 1000 di Miami nel 2022, Carlos Alcaraz (ATP 1) è stato sorprendentemente battuto per 6-3 5-7 6-3 da Sebastian Korda (36) nei sedicesimi e non potrà andare a caccia del suo secondo titolo.
In difficoltà nel gestire il servizio del suo avversario (dodici ace), il 22enne ha rischiato l’eliminazione già nel secondo set, ma una volta sotto 5-3 ha infilato 4 game consecutivi. Korda non ha perso il filo del discorso nella decisiva frazione, facendo la differenza con un break nel 7o gioco. In campo femminile è stata eliminata l'italiana Jasmine Paolini. 331-4