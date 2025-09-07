Uno strepitoso Carlos Alcaraz (ATP 2) ha conquistato gli US Open battendo in una finale di altissimo livello Jannik Sinner (1).
Grazie al secondo trionfo in carriera a Flushing Meadows dopo quello del 2022 lo spagnolo tornerà lunedì in vetta al ranking ATP.
L'iberico ha dominato l'incontro a eccezione del secondo set, il primo perso in tutto il torneo, piegando l'altoatesino in 2h42' di gioco con il punteggio di 6-2 3-6 6-1 6-4.
Per Alcaraz, che ha vinto 7 degli ultimi 8 scontri diretti con l'italiano e ora conduce per 10-5, si tratta del sesto successo in un Major.