Prima volta all'ultimo atto nel Principato Imago

Dopo mesi complicati Carlos Alcaraz (ATP 3) potrà giocarsi il suo secondo titolo del 2025 nella finale del Masters 1000 di Monte Carlo.

Swisstxt

Lo spagnolo ha battuto con i parziali di 7-6 (7/2) 6-4 il connazionale Alejandro Davidovich Fokina (42), dal canto suo sempre combattivo e capace di salvare addirittura 6 match point prima di arrendersi al murciano.

A sfidare l'iberico ci sarà Lorenzo Musetti (16), che ha battuto in rimonta per 1-6 6-4 7-6 (7/4) Alex De Minaur (10). L'italiano, partito male, ha lottato punto su punto per alla fine mettere sotto l'australiano.