Carlos Alcaraz Keystone

Alcaraz (ATP 3) ha superato per 6-4 6-4 Bautista-Agut (51) nella semifinale del torneo del Queen's.

Swisstxt

In finale lo spagnolo se la vedrà con Lehecka (30), che ha battuto Draper (6). Sconfitta davanti al pubblico amico anche per Zverev (3), che ad Halle ha dovuto inchinarsi a Medvedev (11) in una partita combattuta e terminata con il risultato di 7-6 (7/3) 6-7 (7/1) 6-4 dopo 3h01'.

Il russo torna così a giocare una finale dopo 15 mesi di attesa. Doppia sorpresa a Berlino dove Sabalenka (1) è stata eliminata da Vondrousova (164), che in finale affronterà la qualificata Wang (49).