US Open Carlos Alcaraz lascia solo le briciole all'italiano Mattia Bellucci

Swisstxt

28.8.2025 - 08:53

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
KEY

Carlos Alcaraz (ATP 2) ha sconfitto Mattia Bellucci (65) con il risultato di 6-1 6-0 6-3 in appena 1h38’. Nel secondo turno degli US Open l’iberico ha lasciato solo le briciole al suo avversario concedendo quattro game, di cui tre nell’ultimo set una volta alzato il piede dall’acceleratore.

SwissTXT

28.08.2025, 08:53

28.08.2025, 08:56

Il 22enne conferma di essere in gran forma e al prossimo turno affronterà un altro italiano: Luciano Darderi (34).

Dopo Daniil Medvedev, il tabellone maschile perde un altro nome illustre: Casper Ruud (12), che è stato sconfitto da Raphael Collignon (107) per 6-4 3-6 3-6 6-4 7-5.

