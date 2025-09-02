  1. Clienti privati
US Open Alcaraz vola in semifinale battendo Lehecka

Swisstxt

2.9.2025 - 21:46

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
KEY

Carlos Alcaraz (ATP 2) sta continuando a vincere, ma soprattutto a convincere, agli US Open.

SwissTXT

02.09.2025, 21:46

02.09.2025, 21:54

Mostratosi in forma smagliante fin dall'inizio del torneo, il murciano ha regolato con il risultato di 6-4 6-2 6-4 Jiri Lehecka (21) a suon di colpi spettacolari, approdando per la prima volta in semifinale di uno Slam senza perdere nemmeno un set.

Nonostante una buona partita disputata da parte del ceco, l'iberico si è dimostrato decisamente superiore, mandando così un chiaro segnale ai prossimi avversari, in particolare al suo rivale numero uno Jannik Sinner (1).

