Carlos Alcaraz (ATP 2) sta continuando a vincere, ma soprattutto a convincere, agli US Open.
Mostratosi in forma smagliante fin dall’inizio del torneo, il murciano ha regolato con il risultato di 6-4 6-2 6-4 Jiri Lehecka (21) a suon di colpi spettacolari, approdando per la prima volta in semifinale di uno Slam senza perdere nemmeno un set.
Nonostante una buona partita disputata da parte del ceco, l’iberico si è dimostrato decisamente superiore, mandando così un chiaro segnale ai prossimi avversari, in particolare al suo rivale numero uno Jannik Sinner (1).