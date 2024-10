Alcaraz KEY

Il Masters 1000 di Parigi-Bercy ha perso uno dei suoi protagonisti più attesi già agli ottavi di finale.

Carlos Alcaraz (ATP 2) si è infatti dovuto arrendere al beniamino di casa Ugo Humbert (18), vittorioso per 6-1 3-6 7-5. Dopo un primo set da dimenticare, lo spagnolo ha ripreso in mano le redini del gioco nella seconda frazione, ma nel combattuto terzo parziale ha subito il break decisivo del francese all’ultimo gioco. Ha dovuto sudare ma alla fine ha potuto festeggiare Alexander Zverev (3), che ha battuto l’altro transalpino Arthur Fils (20) per 6-4 3-6 6-3.

