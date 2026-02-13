Il tennista spagnolo è assente da ormai 4 mesi.

Assente da ormai 4 mesi, il 23enne murciano figura infatti tra i giocatori iscritti al Masters 1000 di Cincinnati, in programma fra il 13 e il 23 agosto.

In aprile lo spagnolo si era ritirato da Barcellona per un problema al polso destro, che in seguito gli aveva impedito di partecipare sia al Roland Garros che a Wimbledon.

Alcaraz dovrebbe dunque disputare la stagione sul cemento americano e cercare di difendere il titolo conquistato agli US Open nel 2025, superando Sinner in 4 set.