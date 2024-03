Carlos Alcaraz Reuters

La rivincita della finale dello scorso anno al Masters 1000 di Indian Wells ha avuto lo stesso esito.

Carlos Alcaraz (ATP 2) ha piegato la resistenza di Daniil Medvedev (4) in due set, confermandosi campione e mettendo in bacheca il 13o trofeo della sua carriera. Lo spagnolo si è imposto 7-6 (7/5) 6-1. Sul duro californiano il russo è partito meglio, portandosi velocemente sul 3-0 per poi subire il ritorno dell'iberico nei tre giochi consecutivi. Vinto il tie-break del primo set, il 20enne di Murcia ha sfruttato alla grande il calo di tensione del moscovita, chiudendo in 1h44'.

Swisstxt