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«Bisogna essere cauti» Carlos Alcaraz salta il Roland Garros: niente difesa del titolo

Swisstxt

24.4.2026 - 18:16

Alcaraz salterà i prossimi due grandi appuntamenti.
Alcaraz salterà i prossimi due grandi appuntamenti.
Keystone

Carlos Alcaraz non sarà al Roland Garros e non potrà difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Il numero 2 al mondo si ferma per l'infortunio al polso e punta al recupero completo.

SwissTXT

24.04.2026, 18:16

24.04.2026, 18:19

Carlos Alcaraz (ATP 2) non potrà difendere il proprio titolo al Roland Garros, torneo che ha conquistato nelle ultime due edizioni.

Ecco il video. Sinner batte Alcaraz, Panatta: «Jannik entra in campo e te vuole menà». Poi festeggia in piscina

Ecco il videoSinner batte Alcaraz, Panatta: «Jannik entra in campo e te vuole menà». Poi festeggia in piscina

Lo spagnolo, infortunatosi a un polso destro prima del Masters 1000 di Monte Carlo e già costretto a rinunciare a quello di Madrid, ha confermato che non sarà presente nemmeno a Parigi.

«Dopo i risultati degli esami ricevuti oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente da fare sia essere cauti e non partecipare a Roma e al Roland Garros, mentre aspettiamo di capire come si svilupperà la situazione», ha detto lo stesso murciano.

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