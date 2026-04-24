Alcaraz salterà i prossimi due grandi appuntamenti. Keystone

Carlos Alcaraz non sarà al Roland Garros e non potrà difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Il numero 2 al mondo si ferma per l'infortunio al polso e punta al recupero completo.

SwissTXT Swisstxt

Carlos Alcaraz (ATP 2) non potrà difendere il proprio titolo al Roland Garros, torneo che ha conquistato nelle ultime due edizioni.

Lo spagnolo, infortunatosi a un polso destro prima del Masters 1000 di Monte Carlo e già costretto a rinunciare a quello di Madrid, ha confermato che non sarà presente nemmeno a Parigi.

«Dopo i risultati degli esami ricevuti oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente da fare sia essere cauti e non partecipare a Roma e al Roland Garros, mentre aspettiamo di capire come si svilupperà la situazione», ha detto lo stesso murciano.