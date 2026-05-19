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Tennis Alcaraz salta pure Wimbledon

Swisstxt

19.5.2026 - 17:37

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz.
Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz.
KEYSTONE

Carlos Alcaraz (ATP 2) è costretto a saltare anche Wimbledon.

SwissTXT

19.05.2026, 17:37

19.05.2026, 17:41

Alle prese con un infortunio al polso, lo spagnolo ha infatti spiegato sui social che «la mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare».

Il 23enne, forfait anche per il Queen's, ha dichiarato: «Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo a lavorare per tornare il prima possibile».

La sua ultima apparizione sui campi risale a metà aprile a Barcellona, dove era stato costretto a ritirarsi prima del suo 2o turno.

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