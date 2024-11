Alcaraz Imago

Le ATP Finals sono iniziate con un tonfo per Carlos Alcaraz (ATP 3), battuto in due set da Casper Ruud (7) per 6-1 7-5 in 1h24' di gioco.

Swisstxt

Sprecate due palle break in entrata, lo spagnolo è crollato alla distanza nel primo set, perdendo cinque game consecutivi. La seconda frazione sembrava sorridere all’iberico, trovatosi a servire per il set sul 5-3 ma incapace di chiuderlo, concedendo di nuovo cinque giochi filati al rivale.

Swisstxt