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Tennis La finale a Monte Carlo è Alcaraz-Sinner. In palio pure il primo posto ATP

Swisstxt

11.4.2026 - 17:20

Alcaraz
Alcaraz
Imago

La prima finale di questa stagione tra Carlos Alcaraz (ATP 1) e Jannik Sinner (2) avrà luogo al Masters 1000 di Monte Carlo, dove in palio ci sarà anche la vetta della classifica mondiale.

SwissTXT

11.04.2026, 17:20

11.04.2026, 18:07

In semifinale lo spagnolo si è imposto su Valentin Vacherot (23) con un doppio 6-4, e domani proverà quindi a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Proprio come a Indian Wells e Miami, Sinner (2) si è invece sbarazzato per 6-1 6-4 di Alexander Zverev (3), raggiungendo così la terza finale in altrettanti tornei di questo calibro andati in scena finora in questa stagione

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