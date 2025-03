Carlos Alcaraz KEYSTONE

Carlos Alcaraz (ATP 3) è stato battuto a sorpresa da David Goffin (55) nella sua entrata in lizza al Masters 1000 di Miami. Lo spagnolo si è inchinato al redivivo belga per 5-7 6-4 6-3 nel secondo turno del torneo in Florida.

Swisstxt

Lo spagnolo, esentato dal primo turno, chiude così sottotono la sua campagna sotto il sole statunitense, dopo essere stato eliminato in semifinale una settimana fa a Indian Wells.

Novak Djokovic (5) ha fatto rispettare i pronostici per conquistare la prima vittoria da quasi due mesi. Il serbo ha battuto l’australiano Rinky Hijikata (86) per 6-0 7-6 (7/1).