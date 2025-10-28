Alcaraz KEY

Carlos Alcaraz è stato clamorosamente eliminato in entrata al Masters 1000 di Parigi.

SwissTXT Swisstxt

Il numero uno mondiale ai sedicesimi si è arreso al britannico Cameron Norrie (ATP 31), che lo ha superato in rimonta dopo 2h24’ di gioco per 4-6 6-3 6-4. Vinto il primo set sfruttando l’unico break point concesso dal rivale, lo spagnolo ha ceduto la seconda frazione dopo aver perso il 4o gioco sulla sua battuta. Nel terzo parziale Norrie è quindi riuscito a strappare ancora il servizio all’iberico, difendendo il vantaggio ottenuto al 7o game fino alla fine