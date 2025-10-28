  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Alcaraz subito fuori a Parigi

Swisstxt

28.10.2025 - 21:44

Alcaraz
Alcaraz
KEY

Carlos Alcaraz è stato clamorosamente eliminato in entrata al Masters 1000 di Parigi.

SwissTXT

28.10.2025, 21:44

28.10.2025, 21:50

Il numero uno mondiale ai sedicesimi si è arreso al britannico Cameron Norrie (ATP 31), che lo ha superato in rimonta dopo 2h24’ di gioco per 4-6 6-3 6-4. Vinto il primo set sfruttando l’unico break point concesso dal rivale, lo spagnolo ha ceduto la seconda frazione dopo aver perso il 4o gioco sulla sua battuta. Nel terzo parziale Norrie è quindi riuscito a strappare ancora il servizio all’iberico, difendendo il vantaggio ottenuto al 7o game fino alla fine

I più letti

William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Netanyahu torna a bombardare Gaza, Gvir, «Gli spezziamo le gambe una volta per tutte»

Video correlati

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Super League | 11° turno | stagione 25/26

28.10.2025

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Super League | 11° turno | stagione 25/26

28.10.2025

Sion – San Gallo 3:2

Sion – San Gallo 3:2

Super League | 11° turno | stagione 25/26

28.10.2025

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Sion – San Gallo 3:2

Sion – San Gallo 3:2

Più video

Altre notizie

Tennis. Bencic inizia con una vittoria al WTA 250 di Hong Kong

TennisBencic inizia con una vittoria al WTA 250 di Hong Kong

Tennis. Fonseca è il re degli Swiss Indoors di Basilea 2025

TennisFonseca è il re degli Swiss Indoors di Basilea 2025

Tennis. Bencic trionfa al WTA 500 di Tokyo

TennisBencic trionfa al WTA 500 di Tokyo