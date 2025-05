Roger Federer e Carlos Alcaraz. Keystone

Carlos Alcaraz svela il consiglio d'oro ricevuto da Roger Federer su come restare motivati nel tempo: divertirsi e sapersi prendere delle pause.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te

Il giovane spagnolo ha raccontato di ispirarsi al basilese per la creatività nei colpi, cercando di rendere il tennis spettacolare per il pubblico.

Federer, intervenuto anche nel documentario Netflix «Carlos Alcaraz: My Way», ha sottolineato l'importanza di prendersi delle pause per tornare motivati.

Con 103 titoli e 20 Slam, il renano ha lasciato un'eredità fatta di successi e di una filosofia basata sull'equilibrio tra competizione e vita personale. Mostra di più

Carlos Alcaraz ha raccontato il prezioso consiglio ricevuto da Roger Federer quando gli ha chiesto come facesse a restare motivato così a lungo nel corso della sua carriera.

Il giovane fuoriclasse spagnolo ha più volte indicato Federer come uno dei suoi idoli assoluti, spiegando già lo scorso anno alla Laver Cup di ispirarsi spesso all'ex numero uno del mondo, in particolare per la creatività nei colpi.

«Penso che uno dei primi tennisti a rendere possibile l'impossibile sia stato proprio Roger», aveva dichiarato in conferenza stampa il 21enne. «Ho guardato tantissime sue partite. Faceva colpi pazzeschi. Ogni bambino voleva imitarlo, ed è per questo che, in ogni allenamento e in ogni match, cerco sempre di fare qualche colpo spettacolare, per far divertire chi guarda il tennis».

«Staccare per poi essere felice di tornare»

L'iberico ha ricordato anche una conversazione speciale con Federer nella sua nuova docuserie su Netflix: «Carlos Alcaraz: My Way».

Il vincitore di quattro tornei dello Slam ha rivelato che Federer gli ha spiegato quanto sia importante divertirsi per restare motivati durante le lunghe stagioni del circuito.

«Gli ho chiesto come facesse a trovare la motivazione anno dopo anno», ha raccontato Carlitos. «Mi ha risposto che bisogna godersi il viaggio, divertirsi nei tornei, ovunque si vada. Avere amici con sé, cose da fare… andare al cinema, trovare sempre qualcosa di piacevole da fare, ovunque tu sia».

Lo stesso Federer è stato intervistato nel documentario e ha parlato dell'importanza, a volte, di prendersi una pausa dai riflettori.

«Non è sempre facile combinare la carriera sportiva e la vita privata. Vorresti essere ovunque, ma non puoi», ha analizzato il renano. «È davvero una sfida mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Ma è fondamentale, ogni tanto, staccare da tutto. Così, quando torni, sei davvero felice di essere di nuovo sotto i riflettori».