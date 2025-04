Carlos Alcaraz vince nel principato. Keystone

Carlos Alcaraz conquista il Masters 1000 di Monte Carlo, battendo Lorenzo Musetti con una rimonta, dopo un primo set molto complicato.

Carlos Alcaraz (ATP 3) ha sconfitto in rimonta 3-6 6-1 6-0 Lorenzo Musetti (16) nella finale del Masters 1000 di Monte Carlo.

Per lo spagnolo, che da lunedì tornerà a occupare la seconda piazza in classifica ATP, si tratta del secondo titolo del 2025 e il 18esimo in carriera nel massimo circuito tennistico.

L'italiano ha dominato Carlitos nel primo set, ma durante la seconda frazione ha iniziato ad accumulare la fatica, culminata con l'infortunio.

L'italiano ha preferito mollare la presa e ha consegnato di fatto la finale nelle mani di Alcaraz.