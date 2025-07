Carlos Alcaraz KEY

Carlos Alcaraz (ATP 2) può continuare a inseguire il sogno della tripletta a Wimbledon.

Swisstxt

Entrato da subito in partita con il piglio giusto l’iberico – che nello Slam inglese è imbattuto ormai da 19 match – non ha dovuto impegnarsi più di tanto per avere la meglio su Cameron Norrie (61) e approdare in semifinale, archiviando la pendenza con il risultato di 6-2 6-3 6-3 in 1h41’.

Dall’altra parte del campo lo spagnolo troverà Taylor Fritz (5), il quale ha raggiunto il penultimo atto a Londra grazie al successo per 6-3 6-4 1-6 7-6 (7/4) su Karen Khachanov (20).