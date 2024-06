Carlos Alcaraz Keystone

Terza finale e terzo trofeo dello Slam per Carlos Alcaraz (ATP 3).

Dopo gli US Open nel 2022 e Wimbledon lo scorso anno, lo spagnolo ha conquistato il Roland Garros grazie alla vittoria in finale su Alexander Zverev (4), battuto per 6-3 2-6 5-7 6-1 6-2.

Nonostante si sia fatto rimontare dal 5-2 al 5-7 nel terzo set, il 21enne si è mostrato complessivamente più freddo dell'avversario nelle 4 ore e 19 minuti di partita, meritando il quinto successo nei 10 confronti diretti con il tedesco.

Per il 27enne di Amburgo, campione olimpico in carica, si tratta della 2a sconfitta nella finale di un Major.

