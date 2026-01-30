Carlos Alcaraz si è imposto. Keystone

Carlos Alcaraz vola in finale agli Australian Open dopo una maratona di oltre cinque ore contro Alexander Zverev, vinta nonostante un problema muscolare che ora mette in dubbio le sue condizioni per l'atto conclusivo.

Carlos Alcaraz ha conquistato per la prima volta in carriera la finale degli Australian Open al termine di una battaglia estenuante contro Alexander Zverev.

Il numero uno del mondo si è imposto in cinque set dopo 5 ore e 27 minuti di gioco, con il punteggio di 6-4 7-6 (7/5) 6-7 (3/7) 6-7 (4/7) 7-5, nonostante un problema muscolare alla coscia destra accusato nel corso del terzo parziale.

L'episodio ha acceso le polemiche, con il tedesco visibilmente irritato per la concessione del medical time out allo spagnolo.

Resta ora da capire se per il sei volte campione di un torneo del Grande Slam si sia trattato di semplici crampi o di una lesione più seria e, soprattutto, in che condizioni fisiche riuscirà a presentarsi alla finale di domenica.

La tredicesima sfida tra i due con il bilancio ora in perfetta parità (6-6) - è partita a ritmo contenuto.

Lo spagnolo ha sbloccato il match approfittando di un doppio fallo del tedesco su palla break nel primo set e ha poi ribaltato il secondo con una rimonta dal 5-2.

Sul 4-4 del terzo set, però, l'inerzia è cambiata improvvisamente con il problema fisico dell'iberico: servizio ridotto e mobilità limitata, ma anche grande tenuta mentale.

Pur in difficoltà, il numero uno del mondo è arrivato due volte a due punti dal match prima di perdere il tie-break e, successivamente, anche la quarta frazione.

Nel quinto set la partita è tornata intensa ed equilibrata, con Zverev che ha mancato il colpo del ko cedendo il servizio quando è andato a servire per il match.

Con questa vittoria, Alcaraz si è portato a un solo successo dal diventare il più giovane tennista dell'era Open a completare il Career Grand Slam, ovvero conquistare tutti e quattro i Masters.